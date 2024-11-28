ТАСС: самарский губернатор и РФС договорились о сотрудничестве по делу о коррупции

Руководство Российского футбольного союза (РФС) договорилось с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым провести совместную работу по делу о коррупции в российском футболе, сообщил ТАСС источник. Ранее господин Федорищев заявил, что самарский клуб «Крылья Советов» должен 36 млн руб. лицам, участвующим в коррупционных схемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Собеседник ТАСС отметил, что РФС передал правоохранительным органам все необходимые для расследования материалы. Договоренность о совместной работе с самарским губернатором была заключена на рабочей встрече.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что руководство футбольного клуба «Крылья Советов» собиралось перечислить 36 млн руб. «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его данным, объем теневого рынка достигает 500 млн руб. Президент РПЛ Александр Алаев, комментируя заявления губернатора, сказал, что лига «как никто другой» заинтересована в разоблачении коррупционных схем.

Сегодня, 28 ноября, РПЛ опубликовала заявление от лица всех клубов лиги. В нем говорилось об усилиях лиги в борьбе с коррупционной составляющей. «Когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами»,— говорится в заявлении. В нем также содержится просьба к губернатору Федорищеву предоставить имеющуюся у него информацию о долге «Крыльев Советов». Губернатор после заявления РПЛ сказал, что разочарован в реакции лиги, а все имеющиеся у него данные уже передал в правоохранительные органы.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Самарский губернатор взялся за свисток».