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Коммерсантъ FM
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РПЛ попросила самарского губернатора предоставить информацию о коррупции в футболе

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. В письме они попросили его поделиться имеющейся у него информацией о коррупции в судействе. Ранее губернатор заявил о долге клуба «Крылья Советов» перед лицами, причастными к коррупционным схемам.

Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц»,— говорится в заявлении РПЛ.

После своего заявления господин Федорищев также опубликовал в Telegram-канале видео. В нем он сказал, что разочарован реакцией РПЛ. Губернатор добавил, что все доказательства коррупции в судействе он уже передал в правоохранительные органы.

Самарский губернатор ранее рассказал, что клуб «Крылья Советов» должен 36 млн руб. за взятки арбитрам. По его сведениям, в коррупционных схемах участвуют около десяти клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), а объем теневого рынка достигает 500 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Самарский губернатор взялся за свисток».

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