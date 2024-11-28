Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава двух районов Казани занял последнее место в медиарейтинге Татарстана

Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Ренат Шамсутдинов занял последнее место в медиарейтинге руководителей Татарстана за III квартал 2024 года. Об этом говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг».

Согласно данным исследования, на позицию главы районов повлияли скандалы, включая дело о пансионате в Щербаково, где обнаружили труп пенсионерки, а 22 пожилых постояльца находились в неблагоприятных условиях. Учреждение, расположенное на территории районов, вызвало критику в адрес местной администрации.

Также фиксировались жалобы жителей на проблемы с уборкой мусора в поселках Северный и Новое Караваево и загрязнение воздуха. Вопрос с отходами оставался актуальным до сентября. Публикации на эту тему активно обсуждались в СМИ и социальных сетях.

В исследовании отмечены другие инфоповоды, повлиявшие на рейтинг: демонтаж опасной детской площадки на проспекте Ибрагимова, демонтаж разрушенной скейт-площадки в парке «Континент» после травмы ребенка, а также поручение главы СКР Александра Бастрыкина возбудить дело из-за отсутствия пандуса в доме на улице Амирхана.

На предпоследних местах рейтинга расположились Эдуард Хиалеев, начальник Управления ФСИН по Татарстану (97-е место), и Айрат Хуснуллин, исполняющий обязанности главы администрации Автозаводского района Набережных Челнов (98-е место).

В тройку лидеров рейтинга вошли мэр Казани Ильсур Метшин, экс-мэр Альметьевска Тимур Нагуманов и глава Следственного управления СКР по Татарстану Валерий Липский.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...