Глава двух районов Казани занял последнее место в медиарейтинге Татарстана

Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Ренат Шамсутдинов занял последнее место в медиарейтинге руководителей Татарстана за III квартал 2024 года. Об этом говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг».

Согласно данным исследования, на позицию главы районов повлияли скандалы, включая дело о пансионате в Щербаково, где обнаружили труп пенсионерки, а 22 пожилых постояльца находились в неблагоприятных условиях. Учреждение, расположенное на территории районов, вызвало критику в адрес местной администрации.

Также фиксировались жалобы жителей на проблемы с уборкой мусора в поселках Северный и Новое Караваево и загрязнение воздуха. Вопрос с отходами оставался актуальным до сентября. Публикации на эту тему активно обсуждались в СМИ и социальных сетях.

В исследовании отмечены другие инфоповоды, повлиявшие на рейтинг: демонтаж опасной детской площадки на проспекте Ибрагимова, демонтаж разрушенной скейт-площадки в парке «Континент» после травмы ребенка, а также поручение главы СКР Александра Бастрыкина возбудить дело из-за отсутствия пандуса в доме на улице Амирхана.

На предпоследних местах рейтинга расположились Эдуард Хиалеев, начальник Управления ФСИН по Татарстану (97-е место), и Айрат Хуснуллин, исполняющий обязанности главы администрации Автозаводского района Набережных Челнов (98-е место).

В тройку лидеров рейтинга вошли мэр Казани Ильсур Метшин, экс-мэр Альметьевска Тимур Нагуманов и глава Следственного управления СКР по Татарстану Валерий Липский.

Анар Зейналов