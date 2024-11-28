Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг руководителей Татарстана

Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в медиарейтинге руководителей Татарстана за третий квартал 2024 года. Об этом говорится в исследовании, подготовленном агентством «ПромРейтинг».

Согласно данным исследования, Казань оказалась одним из главных информационных центров региона. Внимание привлекли такие темы, как реализация программы «Наш двор», капремонт школ и домов, обновление сетей и котельных. В этом квартале в Казани открыли три школы, детский парк «Елмай» и уникальный центр для подростков с аутизмом. Также активно освещалась подготовка к саммиту БРИКС, который посетили 20 тысяч гостей. Эти инфоповоды широко поддерживались в республиканских и федеральных СМИ.

Однако отмечается, что основными проблемами Казани остаются общественный транспорт и дороги. Две трети жалоб горожан в соцсетях касаются работы автобусов, а установка шумозащитных экранов на ключевых магистралях вызвала недовольство местных жителей.

На втором месте оказался экс-мэр Альметьевска Тимур Нагуманов, который покинул свой пост в ноябре, чтобы стать помощником раиса Татарстана. Нагуманов проявил активность в решении проблем ЖКХ и организации крупных событий, таких как День нефтяника и нефтяной саммит.

Тройку лидеров замкнул Валерий Липский, руководитель Следственного управления СКР по РТ. Липский увеличил свою медиаактивность благодаря делам, связанным с мигрантами, отравлениями и коррупцией среди чиновников. Одним из главных инфоповодов, повлиявших на позицию господина Липского в рейтинге, стало дело о нелегальном пансионате под Казанью, где погибли два пожилых постояльца.

В десятку лучших также вошли министр образования Ильсур Хадиуллин, министр здравоохранения Марсель Миннуллин, прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов, руководитель Роспотребнадзора Марина Патяшина, ВрИО начальника ГУ МЧС Ирек Кадамов, министр сельского хозяйства Марат Зяббаров и уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец.

Ранее стало известно, что Ильсур Метшин занял первое место в Национальном рейтинге мэров за октябрь-ноябрь 2024 года, опередив мэра Москвы Сергея Собянина.

Анар Зейналов