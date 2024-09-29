Главе СК РФ доложат об уголовном деле по факту отсутствия пандуса в доме Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил еще раз возбудить уголовное дело из-за отсутствия пандуса в многоквартирном доме в Казани. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

К Александру Бастрыкину в его приемную «ВКонтакте» обратилась жительница Татарстана. Ее сын является инвалидом-колясочником. Женщина не может вывезти ребенка на улицу без посторонней помощи. В подъезде многоквартирного дома на пр. Ф. Амирхана нет пандуса.

По этому факту в Следкоме Татарстана возбуждали уголовное дело. Заместитель прокурора Ново-Савиновского района Ренат Муллануров отменил данное постановление.

Следственные органы СК России и прокурор республики Альберт Суяргулов пытались обжаловать это решение, но обращения не принесли результатов.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах расследования уголовного дела.

Диана Соловьёва