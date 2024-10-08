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В Казани в парке «Континент» демонтировали скейт-площадку после травмы у ребенка

В Казани после вмешательства прокуратуры Ново-Савиновского района демонтировали скейт-площадку в парке «Континент». Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Прокуратура района провела проверку объекта после сообщений в СМИ о травмировании мальчика. Как сообщал Mash Iptash, ребенок разбил голову, когда упал в дыру, оставленную вандалами на скейт-площадке.

В ходе проверки на объекте выявили несколько нарушений:

  • нет ограждения;
  • есть элементы с острыми концами, неровности, трещины, заломы и открытые отверстия на поверхности;
  • техническое состояние спортивного оборудования неработоспособно.

Прокурор района внес представление руководителю «Дирекции парков и скверов». После этого скейт-площадку демонтировали.

Диана Соловьёва

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