В Казани в парке «Континент» демонтировали скейт-площадку после травмы у ребенка
В Казани после вмешательства прокуратуры Ново-Савиновского района демонтировали скейт-площадку в парке «Континент». Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.
Прокуратура района провела проверку объекта после сообщений в СМИ о травмировании мальчика. Как сообщал Mash Iptash, ребенок разбил голову, когда упал в дыру, оставленную вандалами на скейт-площадке.
В ходе проверки на объекте выявили несколько нарушений:
- нет ограждения;
- есть элементы с острыми концами, неровности, трещины, заломы и открытые отверстия на поверхности;
- техническое состояние спортивного оборудования неработоспособно.
Прокурор района внес представление руководителю «Дирекции парков и скверов». После этого скейт-площадку демонтировали.