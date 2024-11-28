МИД ФРГ вызвал посла России из-за высылки двух немецких журналистов

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за высылки из РФ двух журналистов немецкого ARD. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала действия Москвы неприемлемыми. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что господин Нечаев «напомнит» немецкой стороне о причинах такого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нечаев

Фото: Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике Сергей Нечаев

Фото: Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике

«Высылка Россией сотрудников ARD неприемлема, а оправдание просто неправильное и ложное. Мы однозначно осуждаем это»,— сказала госпожа Бербок журналистам (цитата по Tagesschau).

Мария Захарова, в свою очередь, на брифинге заявила, что МИД Германии «обманул собственное журналистское сообщество». По ее словам, еще полгода назад Москва предупредила Берлин об ответных мерах на «третирование» корреспондентов «Первого канала», работающих в ФРГ. «Ничего, наш посол в Берлине Сергей Нечаев им сейчас напомнит хронологию»,— сказала она.

27 ноября «Первый канал» сообщил, что власти ФРГ закрыли немецкое бюро телеканала и предписали двум сотрудникам — корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову — покинуть страну. В ответ Россия лишила аккредитации двух журналистов немецкой медиагруппы ARD, обязав их уехать.

Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позднее заявил, что бюро «Первого канала» власти не закрывали, а федеральное правительство не высылало российских журналистов. По его словам, решение, вероятно, принималось на уровне местного управления миграционного контроля. Власти Берлина, как сообщалось позднее, отказали нескольким сотрудникам российских СМИ в предоставлении ВНЖ.