Мосбиржа может возобновить утренние торги на срочном рынке с начала 2025 года

Московская биржа (MOEX: MOEX) в начале 2025 года намерена вернуться к проведению утренней сессии на срочном рынке с 7:00 по мск. Сейчас торги проводятся с 10:00 до 23:50.

В пресс-службе торговой площадки заявили «Интерфаксу», что получают соответствующие запросы от участников торгов. «Решение о дате торгов пока не принято. Возможно, это произойдет в январе»,— добавили в пресс-службе.

Мосбиржа запустила торги на срочном рынке с 7:00 в марте 2021 года. В феврале 2022-го проведение утренней сессии была приостановлено, в сентябре того же года ее возобновили, но с 9:00. В июне 2024-го на фоне введения санкций США против Мосбиржи Центробанк решил не проводить торги на срочном, валютном рынках и рынке драгметаллов до 9:50.

О ситуации на фондовом рынке — в материале «Ъ» «Инвесторы сыграли в геополитику».