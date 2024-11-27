Запорожская область полностью обесточена из-за повреждения ЛЭП

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе произошло повреждение на линии электропередачи (ЛЭП). Из-за этого во всей области отключилось электроснабжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Балицкий Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 2 Евгений Балицкий Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

«Работы завершатся в самое ближайшее время, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания»,— написал господин Балицкий в Telegram.

Осенью несколько раз оказывался обесточен запорожский город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). В последний раз, 11 сентября, Энергодар и окрестные населенные пункты остались без электричества из-за повреждения ЛЭП. 21 ноября на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», она заработала спустя два дня.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «В Сечи прифронтовой».