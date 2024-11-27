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Коммерсантъ FM
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Запорожская область полностью обесточена из-за повреждения ЛЭП

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе произошло повреждение на линии электропередачи (ЛЭП). Из-за этого во всей области отключилось электроснабжение.

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Евгений Балицкий

Евгений Балицкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

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Евгений Балицкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

«Работы завершатся в самое ближайшее время, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания»,— написал господин Балицкий в Telegram.

Осенью несколько раз оказывался обесточен запорожский город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). В последний раз, 11 сентября, Энергодар и окрестные населенные пункты остались без электричества из-за повреждения ЛЭП. 21 ноября на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», она заработала спустя два дня.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «В Сечи прифронтовой».

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