В Севастополе назвали ложью удар по военному училищу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию из соцсетей о ракетном ударе ВСУ по местному военному училищу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Развожаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Развожаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Никакого удара по училищу, конечно, не было. Это ложь и провокация. Дым, который был виден в районе бухты,— это были использованы табельные средства маскировки (дымовые шашки), которые регулярно применяются военными в Севастополе»,— подчеркул губернатор.

Он также обратил внимание, что в Севастополе нет училища морской пехоты, как об этом говорится в недостоверных, по его словам, сообщениях. В Севастополе есть Черноморское высшее военно-морское орденов Нахимова и Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова.

Сегодня, 27 ноября, утром, по данным властей Севастополя, у его побережья сбили пять беспилотников и две ракеты ВСУ. По информации Минобороны, российская ПВО уничтожила и перехватила 25 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом.

Александр Дремлюгин, Симферополь