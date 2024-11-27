В Севастополе отражают атаку беспилотников

Российская ПВО уничтожила еще два беспилотника над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, беспилотники были сбиты в районе Орловки и в районе Парка Победы. Таким образом, количество уничтоженных сегодня, 27 ноября, утром воздушных целей достигло шести. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях .

Ранее утром Михаил Развожаев сообщил об отражении комбинированной атаки ВСУ и уничтожении двух БПЛА в районе Качи и двух воздушных целей над акваторией в районе Северной стороны. Их обломки, отметил он, упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

Александр Дремлюгин, Симферополь