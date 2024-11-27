Над Крымом и Черным морем сбили 25 беспилотников и две ракеты

Средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Крымом. По данным Минобороны, атака продолжалась два часа — с 08:30 до 10:30 мск.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией в районе Северной стороны, предположительно, были сбиты две ракеты. По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали, среди населения жертв нет.

В предыдущий раз Крым подвергался атаке БПЛА вчера, 26 ноября, было сбито два дрона. 16 ноября и 23 ноября над Крымом уничтожили по одному беспилотнику. Во всех случаях обошлось без жертв.