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Депутаты утвердили бюджет Тюмени на 2025 год с дефицитом 2,9 млрд рублей

Депутаты Тюменской городской думы одобрили бюджет города на 2025 год. Доходы планируются в объеме 46,6 млрд руб., расходы — 49,5 млрд руб. Документ поддержали 29 депутатов, двое — воздержались.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Директор департамента финансов и налоговой политики мэрии Артем Катренко отметил, что увеличение доходной части к уровню первоначального бюджета 2024 года составит 6,3 млрд руб. Господин Катренко добавил, что большую часть поступлений составят собственные налоговые и неналоговые доходы (26,1 млрд руб.). В частности, источниками пополнения бюджета будут НДФЛ (16,9 млрд руб.), налог взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (5,6 млрд руб.), налог на имущество физических лиц (0,9 млрд руб.) и земельный налог (0,7 млдр руб.). Объем субвенции составит 15,3 млрд руб., сумма межбюджетных трансфертов из областного бюджета — 5,1 млрд руб.

Увеличение расходной части к уровню первоначального бюджета 2024 года составит 6,1 млрд руб. Отмечается, что 27,7 млрд руб. планируется направить на развитие человеческого капитала, 17,2 млрд руб. — на обеспечение комфортной среды проживания, 1,7 млрд руб. — на улучшение жилищных условий, 0,4 млрд. — на реализацию иных вопросов местного значения.

Дефицит бюджета составит 3 млрд руб. «В качестве источников финансирования дефицита предусмотрен некоммерческий кредит в сумме 780 млн руб., и чуть более 2 млрд руб. — это остатки средств, ожидаемые на начало текущего года.»,— сказал Артем Катренко.

Напомним, депутаты гордумы Тюмени в ноябре 2023 годя приняли бюджет на 2024 год с параметрами 40,2 млрд руб. по доходами и 43,4 млрд руб. по расходам. Дефицит планировался в объеме 3,2 млрд руб. В течение года депутаты принимали поправки в документ, после которых доходы увеличились до 43,5 млрд руб., расходы — до 44,9 млрд руб. Планируемый дефицит был снижен до 1,47 млрд. руб.

Василий Алексеев

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