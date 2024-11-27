Суд в США закрыл дело против Дональда Трампа о ненадлежащем хранении документов

Апелляционный суд 11-го округа США, расположенный в городе Атланте (штат Джорджия), прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении против избранного президента Дональда Трампа дела о ненадлежащем обращении с секретными документами и закрыл дело. Накануне суд в Вашингтоне также согласился с ходатайством прокуратуры и прекратил дело против политика о штурме Капитолия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Reuters Дональд Трамп

Фото: Reuters

«Ходатайство об отклонении апелляции в отношении Дональда Трампа удовлетворено»,— следует из документа (цитата по ТАСС).

В августе 2022 года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли 102 документа, включая 17 с грифом «совершенно секретно», при обыске в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В июне прошлого года суд предъявил республиканцу обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. В случае подтверждения обвинений господину Трампу грозило до 400 лет тюрьмы и крупный штраф. Еще через месяц федеральный суд Южного округа Флориды отклонил обвинения в отношении политика. Мотивируя решение, судья Эйлин Кэннон указала, что назначение Джека Смита в качестве спецпрокурора нарушило положения Конституции США о назначениях.

25 ноября господин Смит сам направил в суд ходатайство об отклонении обвинений Дональда Трампа в попытке вмешательства в выборы и причастности к штурму Капитолия в 2021 году. Позицию господин Смит объяснил тем, что Минюст не может вести дела против избранного президента, следовательно, их необходимо закрыть до его инаугурации. Речь также идет о деле, связанном с ненадлежащим обращением республиканца с секретными документами.

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