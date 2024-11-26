Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни с отсрочкой на два года

Суд китайской провинции Шаньдун приговорил бывшего председателя правления одного из крупнейший китайских банков, Bank of China, Лю Ляньгэ к смертной казни с отсрочкой на два года. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Суд признал его виновным во взятках на сумму более 121 млн юаней ($16,8 млрд) и незаконной выдаче кредитов на 3,3 млрд юаней ($450 млн). Смертный приговор с отсрочкой в Китае обычно фактически означает замену казни тюремным заключением — если за этот срок приговоренный не совершит новое преступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лю Ляньгэ

Фото: Luca Bruno, File / AP Лю Ляньгэ

Фото: Luca Bruno, File / AP

Расследование против Лю Ляньгэ было начато в марте 2023 года. В последнее время в Китае ведется активная кампания по борьбе с коррупцией в финансовом секторе. Многие игроки сектора стали объектами многочисленных антикоррупционных расследований и внеплановых проверок. В прошлом году был арестован экс-глава китайской государственной финансовой группы China Everbright Group Ли Сяопэн. Также в прошлом году к смертной казни с отсрочкой приговорили бывшего главу одной из крупнейших местных страховых компаний China Life Insurance Ван Биня.

О том, как в Южной Корее сообщили о расстреле в КНДР 30 чиновников,— в материале «Ъ» «Слабые слухи».

Яна Рождественская