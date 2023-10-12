Экс-главу китайской государственной China Everbright Group арестовали за взятки

Стало известно, что бывший руководитель государственной финансовой компании China Everbright Group Ли Сяопэн арестован по делу о коррупции. Ранее он не только был председателем правления в своей компании, но и возглавлял там партийную ячейку. Несколькими днями ранее Ли Сяопэна уже исключили из партии из-за «нарушений партийной дисциплины и закона», выявленных в ходе расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: XINHUA / AFP Фото: XINHUA / AFP

В рамках следствия выяснилось, что господин Ли брал взятки в виде денег и драгоценностей, нарушал партийную дисциплину и даже пытался помешать следствию. «Ли не только получал личную выгоду от выбора и назначения определенных людей на должности, но и пользовался своими полномочиями, чтобы при ведении бизнеса обеспечивать прибыли для своих родственников»,— заявляют китайские СМИ со ссылкой на следователей.

В отставку с поста главы Everbright он подал еще в марте прошлого года, когда и началось следствие. Если Ли Сяопэна признают виновным во взяточничестве, ему может грозить серьезное наказание. В сентябре бывшего главу одной из крупнейших страховых компаний, China Life Insurance, Ван Биня признали виновным в коррупции и приговорили к смертной казни с отсрочкой на два года. Через два года приговор Ван Биню могут заменить на пожизненное заключение — это обычная практика в Китае.

Евгений Хвостик