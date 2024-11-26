ВСУ потеряли более 250 военнослужащих на Курском направлении за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более 250 военнослужащих на Курском направлении. Еще два человека сдались в плен. Также были уничтожены восемь автомобилей, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два миномета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В общий состав потерь ВСУ вошли более 35 760 военнослужащих, 1 197 боевых бронированных машин, 1 035 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 221 танк, 156 боевых машин пехоты, 121 бронетранспортер, 70 станций РЭБ, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 27 единиц инженерной и другой техники, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, семь транспортно-заряжающих машин, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин, четыре РЛС противовоздушной обороны и командно-штабная машина.

Сутками ранее украинские формирования потеряли более 200 военнослужащих в Курской области.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова