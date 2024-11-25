За сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 200 человек

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих в Курской области. В состав потерь также вошли танк, три боевых машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

Ударами авиации и огнем артиллерии ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Рубанщина, Свердликово, Черкасское Поречное.

С 6 августа ВСУ потеряли на Курском направлении более 35 510 солдат, 217 танков, 152 боевых машины пехоты, 121 бронетранспортер, 1 197 боевых бронированных машин, 1 027 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Сутками ранее украинские формирования лишились более 260 военнослужащих, пяти автомобилей, танка, миномета, боевой бронированной машины.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Анастасия Колпачева