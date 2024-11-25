Минобороны сообщило об уничтожении восьми баллистических ракет за сутки

За прошедшие сутки средства ПВО России сбили восемь баллистических ракет, сообщается в сводке Минобороны. Также было перехвачено шесть американских управляемых бомб JDAM и 45 беспилотников самолетного типа. Военное ведомство не уточнило, в каких регионах были перехвачены беспилотники и снаряды ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал сегодня, 25 ноября, что за ночь над регионом сбили семь ракет и семь БПЛА. В 16:14 мск глава региона заявил об уничтожении еще четырех управляемых авиабомб. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

О первой атаке ВСУ с применением баллистических ракет по регионам России Минобороны сообщило 19 ноября: тогда под ракетный удар попала Брянская область. 21 ноября ведомство заявило о перехвате двух ракет Storm Shadow британского производства, регион при этом не уточнялся. В ответ армия России нанесла удар по украинскому оборонному комплексу «Южмаш» в Днепре с применением баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Подробнее о ракете — в публикации «Ъ» «"Орешник" демонстрирует преимущества».