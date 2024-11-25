МИД РФ заявил об отсутствии ограничений для развертывания «Орешника»

У России нет никаких обязательств, ограничивающих развертывание новой российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, причиной тому стал в том числе выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Президент (Владимир Путин.— ''Ъ'') заявил четко, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно, в условиях отсутствия каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации Трампа по выходу из РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.— ''Ъ'') и его слома, никаких ограничений на развертывание такого рода систем нет»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по ТАСС).

21 ноября после пуска «Орешник» по украинскому предприятию «Южмаш» президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка таких вооружений осуществляется Россией в качестве ответа на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. Россия взяла на себя обязательство не развертывать ракеты до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Сергей Рябков назвал возможной опцией размещение российских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ответ на действия США.

Как писал «Ъ», США в ходе учений развернули новые ракетные комплексы наземного базирования Typhon на Филиппинах и не исключают их размещения на территории других стран региона. Уже дважды в ходе учений Вашингтон завозили схожий ракетный комплекс Mk70 на датский остров Борнхольм. С 2026 года США будут размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности (SM-6, Tomahawk и Dark Eagle) на территории Германии.

О реакции Запада на применение Россией баллистической ракеты — в публикации «Ъ» «Эскалация эскалаторов».