Песков рассказал, как вернули вывезенных на Украину жителей Курской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возвращение с Украины 46 жителей Курской области стало возможным благодаря «очень сложным переговорам». Он подчеркнул, что власти продолжат делать все возможное, чтобы вернуть россиян, которые были вывезены на Украину после вторжения ВСУ в Курскую область.

Татьяна Москалькова и возвращенные россияне

Фото: Телеграм-канал Татьяны Москальковой

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила 22 ноября, что в Россию вернулись 46 жителей Курской области, оказавшиеся на Украине после вторжения ВСУ в приграничный район региона. Журналисты во время пресс-кола спросили, как в Кремле отнеслись к этой информации и можно ли было быстрее вернуть граждан России.

«Подобные договоренности являются результатами очень сложных переговоров. Эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются. Делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину»,— ответил господин Песков.

По данным от 23 ноября, в Российский Красный Крест поступило 6225 заявок о розыске людей, пропавших в Курской области. Организация смогла узнать информацию или восстановить связь с 1253 пропавшими, среди которых 982 гражданских лиц и 271 военнослужащих. Госпожа Москалькова в середине октября сообщала, что в ее аппарат поступили обращения о поиске более 1 тыс. курян.

Боевые действия на территории Курской области начались 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО. В некоторых населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Курские беженцы недостаточно сертифицированы».