Переправу Казань — Верхний Услон временно закрыли из-за тумана
Паромную переправу Казань — Верхний Услон, временно закрыли из—за сильного тумана. Об этом сообщили в пресс-службе переправы.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ночью и утром прогнозируют гололедицу. Температура днем составит +1...-3°.
В последний раз паромная переправа временно прекращала свою работу 21 ноября из—за плохих погодных условий.
Сезон работы паромной переправы планируют завершить 30 ноября.
UPD: работы переправы возобновили.