Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Переправу Казань — Верхний Услон временно закрыли из-за тумана

Паромную переправу Казань — Верхний Услон, временно закрыли из—за сильного тумана. Об этом сообщили в пресс-службе переправы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ночью и утром прогнозируют гололедицу. Температура днем составит +1...-3°.

В последний раз паромная переправа временно прекращала свою работу 21 ноября из—за плохих погодных условий.

Сезон работы паромной переправы планируют завершить 30 ноября.

UPD: работы переправы возобновили.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...