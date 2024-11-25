Паромную переправу Казань — Верхний Услон, временно закрыли из—за сильного тумана. Об этом сообщили в пресс-службе переправы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ночью и утром прогнозируют гололедицу. Температура днем составит +1...-3°.

В последний раз паромная переправа временно прекращала свою работу 21 ноября из—за плохих погодных условий.

Сезон работы паромной переправы планируют завершить 30 ноября.

UPD: работы переправы возобновили.

Диана Соловьёва