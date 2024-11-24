Главные новости за неделю 18–24 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Командующего группировкой войск «Юг» генерала Геннадия Анашкина сняли с должности. Кадровое решение объясняют плановой ротацией.

Янина Копайгородская, жена бывшего мэра Сочи Алексей Копайгородского, пытается вернуться на военную службу, несмотря на обвинения в растрате.

В Ейске, Приморско-Ахтарске и Крымском районе Кубани днем 20 ноября объявили о ракетной опасности. В результате инцидента никто не пострадал.

В воскресенье, 24 ноября, жители Крымского района второй раз за неделю получили сообщения о ракетной опасности.

Во время массовой драки возле гимназии №3 в Краснодаре пострадали три студента колледжа. Прокуратура организовала проверку. Всего в драке участвовало около 50 человек.

В Краснодарском кооперативном институте прямо на паре умер 17-летний студент. Это уже вторая смерть в вузе с начала года. Оба погибших учились на одном факультете.

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, осужденный за ДТП со смертельным исходом, перестал выходить на связь из зоны специальной военной операции.

Первомайский районный суд Краснодара освободил от наказания за совершение пяти эпизодов получения взяток бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет 4 декабря «Прямую линию». Ее организуют ежегодно в конце года.

В октябре 2024 года средняя стоимость красной икры в Краснодарском крае превысила 8 тыс. руб. за кг. Регион оказался в числе субъектов России с самыми высокими ценами на деликатес.

Общественная палата Краснодара утвердила «Этический кодекс» для жителей города. Он включает 11 правил, которые рекомендовано соблюдать горожанам.

В Карасунском округе и микрорайоне Гидростроителей Краснодара в ходе масштабного рейда сотрудники полиции задержали 150 иностранцев.

В Курганинском районе Кубани возбудили уголовное дело против местного жителя за то, что он из-за плохого поведения приковал сына металлической цепью к столбу во дворе и ушел из дома.

Более 8 тыс. человек забронировали туры на новый пивной курорт «Пивнов градец», который открывает в Краснодарском крае в 2025 году бренд Velkopopovickiy Kozel.

В Новороссийске произошло ДТП, в котором вылетевший на тротуар автомобиль сбил школьницу и пенсионерку.