Жители Крымского района получили сообщения о ракетной опасности

В Крымском районе жители получили сообщения о возможной ракетной атаке. Скриншотами уведомлений местное население делится в чате Муниципального центра управления в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Судя по сообщениям, уведомления поступили с официального аккаунта МЧС России около 12:00. В них говорится, что на территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность. Население просят укрыться в помещениях без окон.

У многих жителей подобные сообщения вызвали недоумение. В МЦУ Крымского района отметили, что предупреждения действуют для всего региона — именно для муниципалитета такой информации нет.

Впервые ракетную опасность объявили в Крымском районе 20 ноября: она продолжалась около 10 минут. Также о ней предупреждали в Ейске и Приморско-Ахтарске.

Александр Орлов