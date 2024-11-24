«Ъ»: Алексей Копайгородский и его жена хотят вернуться в зону СВО

Янина Копайгородская, жена бывшего мэра Сочи Алексей Копайгородского, пытается вернуться на военную службу, несмотря на обвинения в растрате. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янина Копайгородская в зоне СВО

Фото: Янина Копайгородская Янина Копайгородская в зоне СВО

Фото: Янина Копайгородская

По информации «Ъ», защита госпожи Копайгородской пытается обжаловать в суде решение о ее увольнении с военной службы. Адвокат супруги экс-главы Сочи Елизавета Меткина утверждает, что обвиняемая узнала о нем только во время заседания по избранию меры пресечения и считает, что это произошло незаконно, поскольку Янину Копайгородскую уволили задним числом.

Госпожа Меткина заявила, что ее подзащитную якобы уволили еще 11 ноября — за день до того, как она отправилась из военной части в следственный департамент МВД на допрос по делу мужа (после допроса жену Алексея Копайгородского задержали).

«На заседании по избранию меры пресечения следствие представило выписку из приказа об увольнении Копайгородской, в котором говорилось, что она увольняется в связи с несоблюдением условий контракта, однако какие именно нарушения были с ее стороны, ни защите, ни ей самой до сих пор неизвестно»,— рассказала «Ъ» Елизавета Меткина.

Защита Янины Копайгородской утверждает, что той инкриминируется малозначительное преступление, связанное со спорными земельными участками, в то время как ее служба в бригаде боевого управления «Князь Владимир» принесла много пользы. В частности, она обеспечивала добровольческое подразделение различной техникой, в том числе БПЛА.

Кроме того, помогала вывозить многодетные семьи из Донбасса в Санкт-Петербург: там они проходили реабилитацию в гостинице, принадлежащей госпоже Копайгородской. Сейчас, по словам адвоката, с реализацией этого проекта возникли проблемы, поскольку у жены экс-мэра Сочи арестовали счета.

Иван Миронов, адвокат самого Алексей Копайгородского утверждает, что его подзащитный также хотел бы вернуться в зону СВО.

«Несмотря на уголовное преследование, Алексею и Янине Копайгородским должен быть присвоен статус ветеранов боевых действий. Кроме того, во время службы Алексей Сергеевич (Копайгородский.— “Ъ”) был представлен к медали “За отвагу”. Насколько мы знаем, данное представление никто не отменял, поэтому ждем ее вручения вместе с ветеранским удостоверением»,— сказал он.

Александр Орлов