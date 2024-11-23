25% строительных работ центра развития футбола в Казани завершены

Четверть работ по строительству центра развития футбола в Казани уже выполнена. Объект планируют достроить в следующем году. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, передает ТАСС.

По словам господина Леонова, проект софинансируется из федерального и республиканского бюджетов. На данный момент готовность объекта составляет 20–25%. Новый спортивный центр создается для полноценного тренировочного процесса как детских, так и профессиональных футбольных команд.

«Мы планируем завершить проект в следующем году», — рассказал министр. Господин Леонов подчеркнул, что это серьезный объект, который укрепит футбольную инфраструктуру республики. На базе центра появится круглогодичный манеж и обновленные футбольные поля.

Министр также отметил, что два-три года назад в Татарстане построили четыре круглогодичных манежа — два в Казани, один в Набережных Челнах и один в Нижнекамске. Новый центр станет частью обновленной тренировочной базы футбольного клуба «Рубин».

В пятницу объект осмотрели вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Анар Зейналов