В Казани строительство манежа в Центре развития футбола почти завершено

В Казани завершается строительство манежа в Центре развития футбола. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Новый спортивный центр предназначен для тренировок как детских, так и профессиональных футбольных команд. На месте демонтированного стадиона построят два поля, еще одно разместится в крытом манеже. Работы по строительству манежа находятся на финальной стадии и завершатся к весне 2025 года.

Кроме того, строится женский корпус с раздевалками, зонами восстановления, медицинскими кабинетами, зонами допинг-контроля и залами для прессы. На втором этаже разместятся 28 жилых номеров для 76 человек. Сдача корпуса намечена на 2027 год.

В 2027 году также планируется завершить строительство универсального спортивного комплекса для тренировок, проживания и реабилитации футболистов. В нем будет 40 номеров для размещения 67 человек. Все корпуса базы соединят надземными переходами.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что спортивная инфраструктура Татарстана активно развивается, что способствует достижению национальной цели укрепления здоровья граждан. По его словам, строительство Центра развития футбола финансируется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Анар Зейналов