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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп номинировал инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить министром финансов инвестора Скотта Бессента. В своей соцсети Truth Social республиканец заявил, что господин Бессент «пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики».

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters

Скотт Бессент

Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters

Господину Бессенту 62 года. Он консультировал господина Трампа по вопросам экономической политики во время предвыборной гонки. Основатель хедж-фонда Key Square Capital Management. Раньше работал в хедж-фонде Soros Fund Management, который был основан донором Демократической партии Джорджем Соросом.

Республиканец также намерен выдвинуть на должность директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Воута. Он занимал эту же должность во время первого срока господина Трампа.

Должность министра финансов с 2021 года занимает Джанет Йеллен. Она была назначена после прихода к власти Джо Байдена.

О формировании команды избранного президента — в материале «Ъ» «Американцы ждут подарков от Дональда Трампа».

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