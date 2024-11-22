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Коммерсантъ FM
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Применение БРСД в боевых действиях

История вопроса

Баллистические ракеты средней дальности (БРСД, 1000–5500 км) стоят на вооружении России, Ирана, Израиля, Индии, Китая, США, Северной Кореи и Пакистана. До 21 ноября 2024 года боевое применение БРСД осуществлял только Иран и его прокси на Ближнем Востоке.

В марте 2021 года с территории Йемена, подконтрольной хуситам, была произведена комплексная атака по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Тогда была применена модификация ракеты иранского производства Zolfaghar с радиусом действия в 1000 км.

В ноябре 2023 года израильская противоракета Arrow-3 перехватила выпущенную с территории Йемена БРСД Ghadr-110 иранского производства с дальностью полета до 2000 км. СМИ назвали инцидент первым в истории боем, произошедшим в космосе, так как ракета была перехвачена за пределами атмосферы.

В январе 2024 года Иран применил БРСД Kheibarshekan с дальностью полета до 1450 км по базам «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) в сирийской провинции Идлиб.

В апреле 2024 года при обстреле территории Израиля ракеты Kheibarshekan нанесли ущерб авиабазе Неватим.

В октябре 2024 года после масштабной атаки Ирана по Израилю обломки сбитых ракет были идентифицированы как части Fattah-1 — новой иранской БРСД с дальностью 1400 км. Также при атаке массово использовались упомянутые выше Kheibarshekan.

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