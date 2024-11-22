На мосту через Каму начали устанавливать линии освещения

На мосту через Каму, который строится в рамках обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, приступили к монтажу линий электроосвещения. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Длина моста составляет 1,3 км. Это крупнейшее сооружение на участке скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, строительство которого ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На мосту установят 80 опор освещения и светодиодные светильники с индексом светопередачи, втрое превышающим характеристики традиционных приборов. Такие светильники увеличат видимость дороги в темное время суток и уменьшат нагрузку на зрение, снижая при этом энергопотребление в два раза. Оборудование адаптировано к вибрациям, климатическим условиям и агрессивной среде.

Всего на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов установят более 50 км линий освещения, включая мосты, путепроводы и развязки. Система освещения будет подключена к автоматизированному комплексу управления, который позволит сэкономить до 50% электроэнергии за счет оптимизации режима работы и регулировки яркости.

Транспортный обход включает 81 км четырехполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, пять развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Ожидается, что новая дорога сократит время в пути между Казанью и Нижнекамском почти на час и разгрузит дорожную сеть агломераций. Завершение работ планируется к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что готовность обход Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 готов на 80%.

Анар Зейналов