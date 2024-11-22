В мэрии Екатеринбурга выступили против парковки на площади 1905 года

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков выступил против парковки на площади 1905 года, такое мнение он озвучил в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он предположил, что заливка катка на новогодние праздники на площади может стать примером того, что парковка не нужна. «Если честно, то я за то, чтобы убрать. Но при этом я также прекрасно понимаю, что тогда город и администрация города должны предложить какие-то альтернативы, какие-то схемы взаимодействия, возможно, с существующими подземными парковками, специальные условия для людей, которые там работают. Возможно, это будет реализовано через специальные мобильные приложения, соглашения, что-то такое. Понятно, что в центральной части Екатеринбурга это, наверное, не очень хорошо, когда на главной в прошлом Кафедральной площади находится парковка»,— отметил Илья Марков.

Начальник управления культуры также сообщил, что крупную долю средств в организацию катка вложили партнеры и спонсоры города, а также парк Маяковского, доходы которого в последнее время растут. На ледовый городок и фестиваль ледовых скульптур, которые в этом году перенесены в Исторический сквер, потратят 30 млн руб., что на 3 млн руб. больше, чем в прошлом году, однако господин Марков отмечает, что бюджет городка в Екатеринбурге довольно скромный по сравнению с другими городами-миллионниками. «Екатеринбург придерживается позиции, что сегодня мы должны, конечно, думать о развлечении, празднике, но мы все понимаем, в какой ситуации живем, поэтому сильно тут разбегаться, может быть, и не стоит»,— сообщил Илья Марков.

Ледовый городок планируют открыть 27 декабря. Его темой в этом году выбрана «Новогодняя сказка Снеговиков», так как существует международный день снеговиков, который отмечается 18 января. Ранее на время возведения ледового городка в Историческом сквере перекрыли территорию Плотинки.

На площади 1905 года впервые расположится каток с площадью около 800 кв. м, работы по его организации уже начались. На открытии катка 21 декабря пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Ирина Пичурина