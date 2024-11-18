Плотинку в Екатеринбурге перекрыли для строительства ледового городка

В Екатеринбурге на время возведения ледового городка в Историческом сквере перекрыли территорию Плотинки, сообщил в своем telegram-канале общественник Дмитрий Москвин.

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Строители закрыли проходы по обеим лестницам через сквер со стороны проспекта Ленина, с двух сторон перекрыт переход в плотине. «Впрочем, кажется, переход можно оставить открытым, выставив на территории сквера выгородку в сторону лестницы к памятнику основателям города. Иначе много дискомфорта горожанам и туристам на длительное время»,— отметил Дмитрий Москвин. Он также поддержал идею переноса ледового городка в сквер с площади 1905 года, так как «надо хотя бы разок попробовать оживить это место зимой».

Ледовый городок планируют открыть 27 декабря. Его темой в этом году выбрана «Новогодняя сказка Снеговиков», так как существует международный день снеговиков, который отмечается 18 января. Стоимость городка составит около 24,5 млн руб.

На площади 1905 года впервые расположится каток с площадью около 800 кв. м, работы по его организации уже начались. На открытии катка 21 декабря пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Ирина Пичурина