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В Чувашии после угроз шестиклассника ножом школьникам завели уголовное дело

В Чебоксарах возбудили уголовное дело после информации о нападении шестиклассника на школьников и учителей с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СК Чувашии.

Ранее появилась информация, что ученик 6 класса взял нож из столовой и угрожал им ученикам и учителям. По предварительным данным, никто не пострадал.

В СК Чувашии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сотрудники следствия устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, проходят допросы свидетелей.

В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц школы и системы профилактического учета, которые допустили произошедшее.

Как сообщала пресс-служба прокуратуры Чувашии, инцидент произошел утром между 9 и 10 часами. Подростка обезвредил охранник. После этого в школу приехали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщили прокуратуре, шестиклассник состоит на внутришкольном учете.

Диана Соловьёва

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