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В Чебоксарах шестиклассник угрожал ножом одноклассникам

В Чебоксарах ученик шестого класса взял нож из столовой и демонстрировал его окружающим, сопровождая действия угрозами. Пострадавших нет — школьника оперативно обезвредил сотрудник охраны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Чувашской Республике.

По данным ведомства, инцидент произошел утром, между 9 и 10 часами. Шестиклассник без препятствий завладел ножом для нарезки хлеба, открыто перемещался по зданию школы, угрожая детям и взрослым. Физической агрессии он не проявлял. Сотрудник охраны обезвредил подростка, после чего на место прибыли правоохранители.

Подросток состоит на внутришкольном учете. Прокуратура Калининского района проводит проверку, чтобы выяснить причины происшествия и дать оценку действиям сотрудников школы, допустивших возможность завладения ножом.

Анар Зейналов

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