Бюджет Территориального фонда ОМС Чувашии на 2025 год составит 25 млрд рублей

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Чувашии на 2025 год составит более 25 млрд рублей. Эти средства будут направлены на предоставление бесплатной медицинской помощи жителям республики. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

По сравнению с 2024 годом бюджет увеличится более чем на 16%, или почти на 3,5 млрд рублей. Акцент будет сделан на амбулаторно-поликлиническую помощь и круглосуточные стационарные услуги.

В 2025 году на каждого жителя республики запланировано не менее 8 визитов в поликлинику, для каждого седьмого — вызов скорой помощи, а для каждого восьмого — лечение в стационаре.

Не менее 5% застрахованных по ОМС смогут пройти лечение в дневных стационарах, а медицинская реабилитация будет охватывать 14,7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют увеличить бюджет Территориального фонда ОМС на 2025 год на 7,7 млрд рублей — до 93,6 млрд рублей.

Анар Зейналов