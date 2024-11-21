Счетная палата: каждая вторая госзакупка в 2023 году признана несостоявшейся

В последние годы показатели объема и количества несостоявшихся госзакупок остаются на стабильно высоком уровне, говорится в исследовании Счетной палаты (СП). По итогам 2023 года каждая вторая госзакупка (около 60% от общего объема) была признана несостоявшейся.

В период с 2017 по 2023 год доля несостоявшихся закупок увеличилась на 14,2% по количеству и на 17,7% по объему. В 2023 году в 94% случаев высокая доля несостоявшихся закупок была связана с отсутствием участников или с участием единственной заявки. Как уточнила СП, иногда это может объясняться территориальной удаленностью участников закупки, а также спецификой закупаемых товаров или условиями поставки.

К наиболее конкурентным направлениям в госзакупках (доля несостоявшихся — не выше 40%) относятся закупки продуктов, услуг образования, услуг в области проектирования и сертификации, а также уборки и охраны. Наибольшая доля несостоявшихся закупок — среди сделок с недвижимым имуществом. СП называет одним из наиболее перспективных инструментов увеличения конкуренции стандартизацию требований и нормативов.

В контрактной системе сложились практики организации закупок, которые могут влиять на количество потенциальных поставщиков. К ним относят укрупнение лотов, централизацию закупок, некорректное определение цены контракта и его техзадания. Также СП выявила зависимость доли несостоявшихся закупок от ключевой ставки: высокая приводит к увеличению банковской комиссии за выдачу соответствующей гарантии, из-за чего растет финансовая нагрузка на участников закупок. Это ведет к снижению активности поставщиков и росту доли несостоявшихся закупок, приводит ТАСС данные исследования.

В Высшей школе экономики разработали модель машинного обучения для выявления картелей на госторгах. Она смогла предсказать признаки сговора их участников с точностью более 90%. Внедрение автоматизированных решений в антимонопольный контроль может повысить его эффективность и сократить потери бюджета из-за неконкурентного поведения бизнеса. Однако это предъявляет повышенные требования к работе ФАС по формированию правоприменительной практики, которая снизит риски наказания добросовестных поставщиков.

Подробности — в материале «Ъ» «На картель с автоматом».