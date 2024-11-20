Главе СК РФ доложат о нападении собаки на двух школьниц в Чувашии

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о нападении на двух школьниц в Шумерле Чувашской Республики. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

В СМИ появилась информация, что 15 ноября в Шумерле собака на самовыгуле напала на двух 12-летних школьниц. Животное укусило одну из девочек за ногу. Собака также повредила одежду и рюкзаки несовершеннолетних. Местная жительница отогнала собаку. Одной из девочек понадобилась медицинская помощь.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чувашии Александру Полтинину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Казани обнаружили тело женщины со следами укусов. В СК Татарстана возбудили уголовное дело. Предполагаемого владельца собак, которые могли загрызть местную жительницу отправили на домашний арест до 9 января.

Диана Соловьёва