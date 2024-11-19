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Коммерсантъ FM
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Биткойн превысил $93 тыс. и вновь обновил исторический максимум

Стоимость биткойна сегодня, 19 ноября, вечером достигла нового рекорда, превысив $93 500, согласно данным торговых площадок. Исполнительный директор Binance Ричард Тенг предсказывал золотой век для криптовалют с победой Дональда Трампа на выборах президента США.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На бирже Binance, крупнейшей по объему криптовалютных сделок, цена биткойна к 21:30 мск выросла на 2,82% за сутки и достигла $93 610,7. Чуть ранее она достигала рекордных $93 699,26. Сайт CoinMarketCap, учитывающий данные более чем по 20 биржам, сообщает об удорожании биткойна на 2,84% — до $93 739.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майнеры проголосовали за Дональда Трампа».

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