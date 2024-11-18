В 25 школах Чувашии начались проверки после отравления 209 человек

В 25 школах Чувашии, куда поставляет питание «Чебоксарский хлебозавод №2», начались проверки после массового отравления на обеде в школе №4 Новочебоксарска. Распоряжение проанализировать деятельность аутсорсеров дал глава Чувашии Олег Николаев, сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Прошу коллег из Минсельхоза, Минэкономразвития проанализировать деятельность аутсорсеров, насколько комбинаты в городских школах изменили свои подходы к обеспечению горячим питанием в соответствии с направлением нашей совместной работы»,— рассказал Олег Николаев.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Степанов, только у 66 человек подтвердили положительный результат на вирусную инфекцию. Всего за медицинской помощью обратилось 209 человек, 200 из них дети.

В больницы госпитализировали 6 детей с заболеванием средней степенью тяжести. Сегодня планируют выписать 2 школьников, еще 4 — завтра. Остальные зараженные проходят амбулаторное лечение. Как рассказал Владимир Степанов, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет, ситуация находится под контролем. У пациентов взяли материалы на бактериологическое и на вирусологическое исследование.

Ранее стало известно, что причиной острого кишечного заболевания у школьников в Новочебоксарске стал норовирус.

После массового отравления в школе №4 выявили ряд нарушений и запретили организатору питания осуществлять деятельность.

Диана Соловьёва