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Коммерсантъ FM
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Иностранцам запретили работать в новосибирских детсадах

В Новосибирской области расширили перечень видов деятельности, которыми запрещено заниматься иностранцам, работающим на основании патентов. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

В перечень внесли дошкольное образование. Ранее, согласно апрельскому постановлению главы региона, к числу запретных для трудовых мигрантов видов деятельности относились только работа в такси, а также торговля напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Профильным предприятиям указано в течение двух месяцев «привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением».

Трудовую деятельность по патентам в России осуществляют граждане Абхазии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии. Как писал «Ъ-Сибирь», подобные ограничения для них действуют во многих регионах Сибирского федерального округа. Перечень профессий в ряде из них значительно длиннее, чем в новосибирском. Например, летом томский губернатор Владимир Мазур запретил иностранцам не только вести розничную торговлю в неспециализированных магазинах, трудиться в такси и на сухопутном пассажирском транспорте, но и заниматься производством пищевых продуктов и блюд, работать в области высшего и среднего образования, спорте, в гостиничном бизнесе и т. д. (всего перечислены 20 пунктов).

Об изменениях в миграционной политике — в публикации «Ъ» «Из тени в свет перелетая».

Валерий Лавский, Новосибирск

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