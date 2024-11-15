Тимур Нагуманов покинул пост главы Альметьевского района Татарстана

Депутаты Альметьевского районного Совета приняли отставку главы района Тимура Нагуманова. Он руководил муниципалитетом с 2019 года. Решение было озвучено на внеочередной сессии Совета. Об этом сообщает «Татар-информ».

Новым главой района стала директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова.

По итогам 2023 года объем отгруженных товаров и услуг предприятий Альметьевского района составил 1,6 трлн руб. — это лучший показатель в Татарстане.

Среднемесячная заработная плата в районе на 1 сентября достигла 92 тыс. руб., увеличившись на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы в 2023 году составил 0,13% — это рекордно низкий показатель за последние десять лет.

Анар Зейналов