В Москве завершился сезон аренды электросамокатов и велопроката

В Москве в связи с наступлением холодов завершен сезон велопроката и аренды электросамокатов, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Транспорт постепенно увозят в сервисные центры, оставшиеся на парковках самокаты и велосипеды для аренды больше недоступны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении дептранса поясняется, что сезон завершен в целях безопасности на фоне устоявшейся в городе минусовой температуры. В течение зимы в сервисных центрах будет идти подготовка транспорта к следующему сезону.

Сезон аренды электросамокатов и велопроката в 2024 году стартовал в марте. По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, за это время жители города совершили на прокатных велосипедах и самокатах более 73 млн поездок. В 85% случаев транспорт был арендован с целью добраться до остановки, метро, дома, университета или работы.

За сезон 2023 года в Москве было совершено 63 млн поездок на самокатах, в 2,5 раза больше, чем в 2022-м. Сервисом «Велобайк» в прошлом году воспользовались почти 30 млн раз, сообщал дептранс.

Подробнее о кикшеринговом сезоне текущего года — в материале «Ъ» «СИМ не свой».