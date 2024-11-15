Результат
Теннис
ATP Finals в Турине (Италия). Призовой фонд — $15,25 млн
Групповой этап
Группа Джона Ньюкомба. Второй тур. Карлос Алькарас (Испания, 3)—Андрей Рублев (Россия, 8) 6:3, 7:6 (10:8). Александр Зверев (Германия, 2)—Каспер Рууд (Норвегия, 6) 7:6 (7:3), 6:3.
Таблица группы
И В П С Г
1. Зверев 2 2 0 4:0 25:17
2. Рууд 2 1 1 2:2 22:19
3. Алькарас 2 1 1 2:2 19:22
4. Рублев 2 0 2 0:4 17:25
Зверев вышел в полуфинал. Сегодня в заключительном, третьем туре встречаются: Зверев—Алькарас, Рууд—Рублев.
Группа Илие Настасе. Третий тур. Тейлор Фритц (США, 5)—Алекс Де Минаур (Австралия, 7) 5:7, 6:4, 6:3.
Таблица группы
И В П С Г
1. Синнер 2 2 0 4:0 24:15
2. Фритц 3 2 1 4:3 37:33
3. Медведев 2 1 1 2:2 19:18
4. Де Минаур 3 0 3 1:6 27:41
Матч Янник Синнер (Италия, 1)—Даниил Медведев (Россия, 4) завершился после подписания номера в печать.