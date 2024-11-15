Теннис

ATP Finals в Турине (Италия). Призовой фонд — $15,25 млн

Групповой этап

Группа Джона Ньюкомба. Второй тур. Карлос Алькарас (Испания, 3)—Андрей Рублев (Россия, 8) 6:3, 7:6 (10:8). Александр Зверев (Германия, 2)—Каспер Рууд (Норвегия, 6) 7:6 (7:3), 6:3.

Таблица группы

И В П С Г

1. Зверев 2 2 0 4:0 25:17

2. Рууд 2 1 1 2:2 22:19

3. Алькарас 2 1 1 2:2 19:22

4. Рублев 2 0 2 0:4 17:25

Зверев вышел в полуфинал. Сегодня в заключительном, третьем туре встречаются: Зверев—Алькарас, Рууд—Рублев.

Группа Илие Настасе. Третий тур. Тейлор Фритц (США, 5)—Алекс Де Минаур (Австралия, 7) 5:7, 6:4, 6:3.

Таблица группы

И В П С Г

1. Синнер 2 2 0 4:0 24:15

2. Фритц 3 2 1 4:3 37:33

3. Медведев 2 1 1 2:2 19:18

4. Де Минаур 3 0 3 1:6 27:41

Матч Янник Синнер (Италия, 1)—Даниил Медведев (Россия, 4) завершился после подписания номера в печать.