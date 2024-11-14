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Суд рассмотрит заявления о компенсации вреда детям от нападения собак в Сочи

В ответ на инцидент с нападением безнадзорных собак на несовершеннолетних в Сочи прокуратура инициировала ряд действий, направленных на устранение нарушений в сфере обращения с животными и защиту прав пострадавших. В суд направили несколько исковых заявлений, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Сочи провела проверку по факту нападения собак на детей, в результате которой выявила недостатки в работе местных властей по контролю за безнадзорными животными. В связи с этим главе муниципалитета вынесли представление с требованием устранить выявленные нарушения. Прокуратура будет следить за выполнением предписаний.

Также в суд направили два исковых заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавших несовершеннолетних. Также прокуратура следит за ходом уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Лазаревскому району Сочи, по ст. 293 УК РФ (халатность).

«Ъ-Сочи» писал, что несовершеннолетние пытались скрыться от животных на заборе, однако избежать травм не удалось. Подростки получили укушенные раны нижних конечностей.

Мария Удовик

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