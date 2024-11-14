Показатели крупнейших инвестиционных компаний за девять месяцев 2024 года

|
|Название
|Выручка (млн руб.)
|Изменение за год (%)
|В том числе от брокерской деятельности (млн руб.)
|Изменение за год (%)
|Чистая прибыль (млн руб.)
|Изменение за год (%)
|БКС
|13898,8
|-12,5
|12545,4
|-5,2
|714,7
|-77,3
|«Финам»
|5173,8
|27,8
|3622,0
|23,1
|2309,2
|169,2
|БК «Регион»
|3570,6
|-8,0
|н.д.
|—
|3469,4
|25,0
|ИФК «Солид»
|2090,6
|7,3
|н.д.
|—
|692,9
|-2,6
|«Сбербанк КИБ»
|1867,8
|-24,4
|1431,6
|-31,5
|9091,5
|-41,1
|«Старт Капитал»
|1754,9
|424,6
|н.д.
|—
|8857,7
|—
|«ВТБ Капитал Трейдинг»
|1528,3
|145,3
|н.д.
|—
|1284,6
|341,3
|«Алор+»
|1505,8
|31,0
|1020,9
|1,8
|1470,0
|36,1
|«Цифра брокер»
|1422,4
|-21,7
|940,1
|-39,3
|1813,1
|74,8
|«Ньютон Инвестиции»
|1359,5
|-1,3
|н.д.
|—
|151,3
|16,5
|«Го Инвест»
|1272,0
|122,4
|н.д.
|—
|516,5
|—
|«Ренессанс Брокер»
|1142,8
|-27,9
|470,2
|-9,0
|893,8
|-42,0
|«Дженерал Инвест»
|1043,8
|35,6
|922,9
|24,9
|25,6
|-84,9
|«Апрель Капитал брокер»
|714,4
|137,5
|н.д.
|—
|329,6
|37,4
|«СБ Брокер»
|520,7
|-11,4
|н.д.
|—
|73,9
|—
|«Москва Сити Секьюритиз»
|474,6
|-16,9
|470,2
|-17,0
|477,8
|64,5
|«Ива Партнерс»
|459,9
|-19,6
|н.д.
|—
|2437,2
|71,5
|«Велес Капитал»
|438,7
|2,8
|401,1
|2,7
|422,4
|130,1
|«Питер Траст»
|410,5
|72,6
|н.д.
|—
|176,2
|10,6
|«Грандис Капитал»
|401,8
|26,0
|252,3
|118,5
|268,0
|96,4
|«Арована Капитал»
|377,1
|-71,2
|н.д.
|—
|6009,7
|—
|«КИТ Финанс»
|370,1
|-47,2
|280,1
|-54,8
|592,2
|342,8
|«Фонтвьель»
|346,9
|106,4
|н.д.
|—
|140,6
|108,3
|«Джи Ай Союшенс»
|328,7
|462,8
|328,1
|521,3
|78,9
|132,9
|«Вектор Капитал»
|321,7
|1130,7
|125,6
|389,8
|278,2
|—
|«Актив»
|270,7
|48,3
|н.д.
|—
|2,9
|—
|«Ронин»
|225,8
|6,9
|225,3
|6,9
|178,9
|5,6
|ИК «Лидер»
|192,5
|-83,4
|20,0
|-91,3
|591,2
|-43,0
|«Риком-Траст»
|187,9
|229,8
|135,5
|16,7
|-25,7
|—
|«Иволга Капитал»
|158,6
|-27,9
|137,9
|-33,5
|12,4
|-90,2
|«Финансовое ателье ГроттБьерн»
|154,7
|-7,9
|148,9
|-9,1
|200,4
|37,3
|«Айгенис»
|151,3
|432,5
|н.д.
|—
|38,3
|-48,3
|«Твой брокер»
|128,1
|12,3
|128,1
|12,3
|191,0
|123,9
|«Диалот»
|115,1
|28,8
|115,1
|28,8
|5,4
|-48,9
|«Резерв-Инвест»
|90,8
|-25,5
|н.д.
|—
|26,4
|-37,3
|«Примула»
|85,6
|-64,7
|н.д.
|—
|2,6
|-63,4
|«Т-Инвест Лаб»
|83,6
|-60,5
|74,6
|-56,5
|129,2
|-79,0
|АКБФ
|83,2
|-36,7
|н.д.
|—
|26,5
|—