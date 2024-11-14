Показатели крупнейших инвестиционных компаний за девять месяцев 2024 года

Название Выручка (млн руб.) Изменение за год (%) В том числе от брокерской деятельности (млн руб.) Изменение за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изменение за год (%) БКС 13898,8 -12,5 12545,4 -5,2 714,7 -77,3 «Финам» 5173,8 27,8 3622,0 23,1 2309,2 169,2 БК «Регион» 3570,6 -8,0 н.д. — 3469,4 25,0 ИФК «Солид» 2090,6 7,3 н.д. — 692,9 -2,6 «Сбербанк КИБ» 1867,8 -24,4 1431,6 -31,5 9091,5 -41,1 «Старт Капитал» 1754,9 424,6 н.д. — 8857,7 — «ВТБ Капитал Трейдинг» 1528,3 145,3 н.д. — 1284,6 341,3 «Алор+» 1505,8 31,0 1020,9 1,8 1470,0 36,1 «Цифра брокер» 1422,4 -21,7 940,1 -39,3 1813,1 74,8 «Ньютон Инвестиции» 1359,5 -1,3 н.д. — 151,3 16,5 «Го Инвест» 1272,0 122,4 н.д. — 516,5 — «Ренессанс Брокер» 1142,8 -27,9 470,2 -9,0 893,8 -42,0 «Дженерал Инвест» 1043,8 35,6 922,9 24,9 25,6 -84,9 «Апрель Капитал брокер» 714,4 137,5 н.д. — 329,6 37,4 «СБ Брокер» 520,7 -11,4 н.д. — 73,9 — «Москва Сити Секьюритиз» 474,6 -16,9 470,2 -17,0 477,8 64,5 «Ива Партнерс» 459,9 -19,6 н.д. — 2437,2 71,5 «Велес Капитал» 438,7 2,8 401,1 2,7 422,4 130,1 «Питер Траст» 410,5 72,6 н.д. — 176,2 10,6 «Грандис Капитал» 401,8 26,0 252,3 118,5 268,0 96,4 «Арована Капитал» 377,1 -71,2 н.д. — 6009,7 — «КИТ Финанс» 370,1 -47,2 280,1 -54,8 592,2 342,8 «Фонтвьель» 346,9 106,4 н.д. — 140,6 108,3 «Джи Ай Союшенс» 328,7 462,8 328,1 521,3 78,9 132,9 «Вектор Капитал» 321,7 1130,7 125,6 389,8 278,2 — «Актив» 270,7 48,3 н.д. — 2,9 — «Ронин» 225,8 6,9 225,3 6,9 178,9 5,6 ИК «Лидер» 192,5 -83,4 20,0 -91,3 591,2 -43,0 «Риком-Траст» 187,9 229,8 135,5 16,7 -25,7 — «Иволга Капитал» 158,6 -27,9 137,9 -33,5 12,4 -90,2 «Финансовое ателье ГроттБьерн» 154,7 -7,9 148,9 -9,1 200,4 37,3 «Айгенис» 151,3 432,5 н.д. — 38,3 -48,3 «Твой брокер» 128,1 12,3 128,1 12,3 191,0 123,9 «Диалот» 115,1 28,8 115,1 28,8 5,4 -48,9 «Резерв-Инвест» 90,8 -25,5 н.д. — 26,4 -37,3 «Примула» 85,6 -64,7 н.д. — 2,6 -63,4 «Т-Инвест Лаб» 83,6 -60,5 74,6 -56,5 129,2 -79,0 АКБФ 83,2 -36,7 н.д. — 26,5 —