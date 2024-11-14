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Коммерсантъ FM
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Показатели крупнейших инвестиционных компаний за девять месяцев 2024 года

Название Выручка (млн руб.) Изменение за год (%) В том числе от брокерской деятельности (млн руб.) Изменение за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изменение за год (%)
БКС 13898,8 -12,5 12545,4 -5,2 714,7 -77,3
«Финам» 5173,8 27,8 3622,0 23,1 2309,2 169,2
БК «Регион» 3570,6 -8,0 н.д. 3469,4 25,0
ИФК «Солид» 2090,6 7,3 н.д. 692,9 -2,6
«Сбербанк КИБ» 1867,8 -24,4 1431,6 -31,5 9091,5 -41,1
«Старт Капитал» 1754,9 424,6 н.д. 8857,7
«ВТБ Капитал Трейдинг» 1528,3 145,3 н.д. 1284,6 341,3
«Алор+» 1505,8 31,0 1020,9 1,8 1470,0 36,1
«Цифра брокер» 1422,4 -21,7 940,1 -39,3 1813,1 74,8
«Ньютон Инвестиции» 1359,5 -1,3 н.д. 151,3 16,5
«Го Инвест» 1272,0 122,4 н.д. 516,5
«Ренессанс Брокер» 1142,8 -27,9 470,2 -9,0 893,8 -42,0
«Дженерал Инвест» 1043,8 35,6 922,9 24,9 25,6 -84,9
«Апрель Капитал брокер» 714,4 137,5 н.д. 329,6 37,4
«СБ Брокер» 520,7 -11,4 н.д. 73,9
«Москва Сити Секьюритиз» 474,6 -16,9 470,2 -17,0 477,8 64,5
«Ива Партнерс» 459,9 -19,6 н.д. 2437,2 71,5
«Велес Капитал» 438,7 2,8 401,1 2,7 422,4 130,1
«Питер Траст» 410,5 72,6 н.д. 176,2 10,6
«Грандис Капитал» 401,8 26,0 252,3 118,5 268,0 96,4
«Арована Капитал» 377,1 -71,2 н.д. 6009,7
«КИТ Финанс» 370,1 -47,2 280,1 -54,8 592,2 342,8
«Фонтвьель» 346,9 106,4 н.д. 140,6 108,3
«Джи Ай Союшенс» 328,7 462,8 328,1 521,3 78,9 132,9
«Вектор Капитал» 321,7 1130,7 125,6 389,8 278,2
«Актив» 270,7 48,3 н.д. 2,9
«Ронин» 225,8 6,9 225,3 6,9 178,9 5,6
ИК «Лидер» 192,5 -83,4 20,0 -91,3 591,2 -43,0
«Риком-Траст» 187,9 229,8 135,5 16,7 -25,7
«Иволга Капитал» 158,6 -27,9 137,9 -33,5 12,4 -90,2
«Финансовое ателье ГроттБьерн» 154,7 -7,9 148,9 -9,1 200,4 37,3
«Айгенис» 151,3 432,5 н.д. 38,3 -48,3
«Твой брокер» 128,1 12,3 128,1 12,3 191,0 123,9
«Диалот» 115,1 28,8 115,1 28,8 5,4 -48,9
«Резерв-Инвест» 90,8 -25,5 н.д. 26,4 -37,3
«Примула» 85,6 -64,7 н.д. 2,6 -63,4
«Т-Инвест Лаб» 83,6 -60,5 74,6 -56,5 129,2 -79,0
АКБФ 83,2 -36,7 н.д. 26,5

н.д.— нет данных.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным опубликованной отчетности.

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