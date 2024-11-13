Как менялись сроки продажи квартир на вторичном рынке городов-миллионников России

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|Город
|Средний срок экспозиции в январе—октябре 2024 года (дней)
|Средний срок экспозиции в январе—октябре 2023 года (дней)
|Изменение среднего срока экспозиции год к году (%)
|Средний дисконт в 2024 году (в % от стоимости лота)
|Красноярск
|85,9
|52,1
|64,9
|4,2
|Челябинск
|69,1
|46,5
|48,6
|4,8
|Краснодар
|92,8
|62,5
|48,5
|4,8
|Самара
|61,7
|41,7
|48,0
|4
|Омск
|64,9
|44,1
|47,2
|3,9
|Волгоград
|88,1
|60
|46,8
|4,3
|Новосибирск
|84,6
|58,3
|45,1
|4,7
|Пермь
|67,5
|49,9
|35,3
|4,9
|Уфа
|73,4
|56
|31,1
|3,8
|Воронеж
|74,8
|57,5
|30,1
|4
|Ростов-на-Дону
|75,4
|58,7
|28,4
|3,9
|Нижний Новгород
|75,3
|60,2
|25,1
|4
|Екатеринбург
|62,3
|49,9
|24,8
|4
|Санкт-Петербург
|72,5
|58,3
|24,4
|4
|Казань
|70,2
|60,6
|15,8
|3,8
|Москва
|61,3
|56,9
|7,7
|3,8