Как менялись сроки продажи квартир на вторичном рынке городов-миллионников России

Город Средний срок экспозиции в январе—октябре 2024 года (дней) Средний срок экспозиции в январе—октябре 2023 года (дней) Изменение среднего срока экспозиции год к году (%) Средний дисконт в 2024 году (в % от стоимости лота) Красноярск 85,9 52,1 64,9 4,2 Челябинск 69,1 46,5 48,6 4,8 Краснодар 92,8 62,5 48,5 4,8 Самара 61,7 41,7 48,0 4 Омск 64,9 44,1 47,2 3,9 Волгоград 88,1 60 46,8 4,3 Новосибирск 84,6 58,3 45,1 4,7 Пермь 67,5 49,9 35,3 4,9 Уфа 73,4 56 31,1 3,8 Воронеж 74,8 57,5 30,1 4 Ростов-на-Дону 75,4 58,7 28,4 3,9 Нижний Новгород 75,3 60,2 25,1 4 Екатеринбург 62,3 49,9 24,8 4 Санкт-Петербург 72,5 58,3 24,4 4 Казань 70,2 60,6 15,8 3,8 Москва 61,3 56,9 7,7 3,8