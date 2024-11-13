Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как менялись сроки продажи квартир на вторичном рынке городов-миллионников России

Город Средний срок экспозиции в январе—октябре 2024 года (дней) Средний срок экспозиции в январе—октябре 2023 года (дней) Изменение среднего срока экспозиции год к году (%) Средний дисконт в 2024 году (в % от стоимости лота)
Красноярск 85,9 52,1 64,9 4,2
Челябинск 69,1 46,5 48,6 4,8
Краснодар 92,8 62,5 48,5 4,8
Самара 61,7 41,7 48,0 4
Омск 64,9 44,1 47,2 3,9
Волгоград 88,1 60 46,8 4,3
Новосибирск 84,6 58,3 45,1 4,7
Пермь 67,5 49,9 35,3 4,9
Уфа 73,4 56 31,1 3,8
Воронеж 74,8 57,5 30,1 4
Ростов-на-Дону 75,4 58,7 28,4 3,9
Нижний Новгород 75,3 60,2 25,1 4
Екатеринбург 62,3 49,9 24,8 4
Санкт-Петербург 72,5 58,3 24,4 4
Казань 70,2 60,6 15,8 3,8
Москва 61,3 56,9 7,7 3,8

Источник: данные сервиса «Яндекс Недвижимость».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...