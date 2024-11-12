Куйвашев призвал ускорить строительство школы на 1,2 тыс. мест в Среднеуральске

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал министра строительства и развития инфраструктуры региона Григория Сурганова ускорить подготовку к строительству школы на 1,2 тыс. мест в Среднеуральске. Господин Куйвашев озвучил требование на заседании областного заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

С вопросом о строительстве школы к губернатору обратился руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в региональном парламенте Армен Карапетян. Парламентарий напомнил, что Евгений Куйвашев дал поручение построить объект в ходе формирования бюджета области на 2024 год. «Выделили 50 млн руб. на проектирование, эти деньги лежат в министерстве строительства до сих пор, не решается вопрос»,— сказал господин Карапетян. Депутат добавил, что мэр Среднеуральска Алексей Стасенок «год ходил по всем инстанциям» и получал отказы в начале работ.

Евгений Куйвашев переадресовал вопрос Григорию Сурганову, который присутствовал на заседании. Министр отметил, что школа предусмотрена в проекте комплексного развития территории (КРТ), который разрабатывают ряд застройщиков. «Участок, который предварительно был зарезервирован под школу, было принято решение передвинуть, чтобы покрыть дефицит, который может быть сформирован. Сегодня этих 50 млн руб. недостаточно для строительства, другой строчки у нас нет, можем передать, если такая необходимость возникла у муниципалитета»,— сказал господин Сурганов.

Евгений Куйвашев призвал министра решить вопрос к концу 2024 года. «Если вы никаких решений не примите, я приму соответствующие решения. Я уже давал десятки поручений по реализации этого проекта, десятки»,— подчеркнул губернатор.

Напомним, во вторник Евгений Куйвашев представил депутатам заксобрания региона основные направления бюджетной и налоговой политики области на 2025 год. Объем доходов бюджета прогнозируется в размере 446,8 млрд руб., расходов — 490,8 млрд руб. Губернатор заявил о «социальной направленности» документа и сообщил о выделении 300 млрд руб. на образование, здравоохранение, культуру и спорт.

Подробнее о принятии бюджета региона на 2025 год в первом чтении — в материале «Ъ-Урал» «Свердловская область скребет по сусекам».