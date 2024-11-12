Свердловская область скребет по сусекам

Депутаты заксобрания Свердловской области утвердили проект бюджета региона на 2025 год в первом чтении: доходы предполагаются в размере 446,8 млрд руб., расходы — 490,8 млрд руб. Губернатор Евгений Куйвашев заявил о «социальной направленности» документа и сообщил о выделении 300 млрд руб. на образование, здравоохранение, культуру и спорт. По традиции против принятия законопроекта проголосовала фракция КПРФ. С 13 ноября начинаются согласительные процедуры, в ходе которых документ будет скорректирован. Окончательно принять областной бюджет планируется в декабре.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале заседания областного заксобрания перед депутатами с бюджетным посланием выступил губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что дефицит бюджета в 2025 году составит 44 млрд руб., однако подчеркнул, что документ сохранит «социальную направленность». «Более 61% средств пойдут на поддержку и защиту наших земляков, образование, здравоохранение, культуру, спорт. В абсолютных величинах это 300 млрд руб.»,— сказал он.

Первый вопрос к господину Куйвашеву возник у депутата от «Единой России» (ЕР) Вячеслава Вегнера, который поинтересовался о мерах поддержки для сельхозпредприятий. «Техническое обновление позволило нам поднять производительность на селе на 257%»,— сказал он и призвал губернатора направить дополнительные 500 млн руб.

Евгений Куйвашев парировал, что у него «есть другой вопрос к аграриям». Глава региона возмутился, что ряд производителей молока, которым власти предоставляют субсидии, реализуют продукцию в других субъектах.

«Я выборочно не могу отменять такую льготу, если отменю, то всем. Вы в вопросе саморегулирования разберитесь, это несправедливо. Подпишите все обязательства, что все производители молока реализуют свою продукцию только здесь. Если один реализовал туда, отменяем все льготы»,— пригрозил губернатор.

Господин Куйвашев заверил, что если аграриям и властям получится договориться, то поддержка будет увеличена «не до 500 млн руб., а на 500 млн руб.».

Депутат от КПРФ Евгений Букреев призвал губернатора вмешаться в конфликт вокруг переноса монумента Владимиру Ленину в Ревде и «вернуть памятник на место». Евгений Куйвашев отметил, что после реставрации объекта необходимо принять решение с опорой на мнение населения.

«Ответ будет промежуточный. Реставрировать надо. Где устанавливать — прорабатывайте через рабочую группу и общение с населением. Но меньшинство должно подчиниться большинству, это принцип демократического централизма в уставе ВЛКСМ был, я помню»,— ответил он коммунисту.

Председатель заксобрания области Людмила Бабушкина добавила, что в региональном парламенте уже создана соответствующая рабочая группа, которую возглавил депутат от ЕР Вячеслав Погудин.

На вопрос депутата от ЕР Михаила Зубарева о перспективах проекта «Сухой порт» в 2025 году Евгений Куйвашев ответил, что разговаривал с представителями Министерства экономики РФ, Министерства транспорта РФ, «Росатома» и помощником президента Игорем Левитиным. «Пока вся мозаика складывается так, как мы думаем. Думаю, что в первой половине 2025 года будут проведены установочные совещания на основе заключений, которые нам выдаст Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей. Отсюда будем выходить на президента для того, чтобы получать поддержку на реализацию этого проекта»,— сказал он.

Депутат от ЕР Альберт Абазалов поинтересовался результатами программы «Профессионалитет» в регионе, на что губернатор заявил о преодолении кризис дефицита специалистов. «У нас создано 12 кластеров, в них участвуют 136 организаций, 72% выпускников по программе "Профессионалитет" трудоустроено. Нам удалось преодолеть кризис нехватки трудовых ресурсов»,— пояснил Евгений Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что регион должен усилить работу по обучению собственных кадров, привлечению специалистов из других субъектов и созданию соответствующей инфраструктуры. Глава региона анонсировал расширение существующих кластеров и открытие филиалов Губернаторского лицея, построенного в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга, в столицах управленческих округов области: в Ирбите, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Краснотурьинске и Каменске-Уральском.

«Пойдем в наши управленческие округа для того, чтобы создать там соответствующую инфраструктуру и культивировать естественнонаучные дисциплины: физику, математику, биологию, химию»,— сказал губернатор.

Проект бюджета области на 2025 год парламентариям представил министр финансов региона Александр Старков. После его презентации документ поддержали все фракции, кроме КПРФ. Депутат Олег Гордеев подчеркнул, что увеличение расходов по ряду направлений «не дотягивает до официального прогноза инфляции». По его словам, расходы на сельское хозяйство сохранились на уровне 2024 года. «Через несколько лет мы будем вынуждены пожимать плоды этого недофинансирования»,— предостерег он. Господин Гордеев призвал пересмотреть подход правительства области к стратегии управления государственной собственностью. «Продаются государственные птицефабрики, молочные, комбикормовые заводы, хлебные базы, при этом мы видим рост потребительских цен именно по этим категориям товаров»,— сказал депутат.

Несмотря на протест коммунистов, документ был принят большинством голосов в первом чтении: 39 парламентариев поддержали проект бюджета, пять — выступили «против», один — не голосовал.

Евгений Куйвашев поблагодарил депутатов за принятие бюджета в первом чтении и отметил, что передача госсобственности в частные руки является «самым эффективным способом управления этим имуществом».

«Ну не дело, когда чиновники управляют комбикормами, молоком, хлебозаводами. На это есть бизнес, который должен зарабатывать и в конечном итоге платить налоги»,— пояснил он, добавив, что приватизированные предприятия увеличили налоговые отчисления.

В конце выступления губернатор предложил депутатов подумать о повышении взимаемой платы с ряда организаций. «Почему нам не поднять вопрос по применению повышенной ставки налога к тем компаниям, которые зарегистрированы в других регионах. Дороги ломают у нас, транспортный налог платят там. Несправедливо»,— сказал он и подчеркнул, что властям «есть над чем работать, где по сусекам скрести».

Василий Алексеев