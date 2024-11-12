Компания РМК выкупила недострой у ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге за 205 млн рублей

Фонд имущества Свердловской области продал недостроенный объект у торгового центра «Мега» в Екатеринбурге за 205,9 млн руб. ООО «Частное охранное предприятие РМК-Безопасность». Как следует из материалов торгов, площадь объекта на Московском тракте за ТЦ Metro составляет 22,8 тыс. кв. м, степень готовности недостроя – 10%.

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Объект незавершенного строительства продавали на основании решения суда об изъятии объекта незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных торгов. Недострой изымали у компании «Стратегия». Продать объект удалось не с первого раза – в 2023 году его не смогли продать, так как к участию в торгах никто не заявился.

В этот раз в торгах участвовали три компании: ООО «Агротехлес», ООО «Стройтехнопласт» и «ЧОП РМК-Безопасность». Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, учредителем первых двух является Виталий Малышев. Руководителем компании-победителя является Сергей Плешко. Компания принадлежит Дмитрию Прохорову (40%), Анатолию Усейнову, Михаилу Варфоломееву и Михаилу Пестову (по 20% у каждого).

Во время аукциона цена выросла почти в два с половиной раза – с 85,4 млн руб. до 205,9 млн руб.

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Напомним, недалеко от «Меги» мэрия Екатеринбурга планирует продать около гектара земли на ул. Архангела Михаила. Ранее Русская медная компания (РМК) заявляла, что построит спорткомплекс с фитнес-клубом, экстрим-парком, подземным тиром вдоль улицы Архангела Михаила на ВИЗе.

Мария Игнатова