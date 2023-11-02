РМК построит в Екатеринбурге спорткомплекс с подземным тиром и фитнес-клубом

В Екатеринбурге на ВИЗе Русская металлургическая компания (РМК) построит спорткомплекс с фитнес-клубом, экстрим-парком, подземным тиром. Как сообщила пресс-служба РМК, комплекс будет расположен вдоль улицы Архангела Михаила.

Спорткомплекс займет площадь 90 тыс. кв. м. Он будет состоять из нескольких секций с фитнес-клубом, академией тенниса, спортцентром для реабилитации и подземным тиром. Также в нем будут построены гостиница, автозаправка (в том числе для электромобилей), спортмагазины и парк. Спорткомплекс будет рассчитан на 450 человек.

Кроме того, в будущий спорткомплекс войдет первый на Урале крытый экстрим-парк. Его площадь составит 22 тыс. кв. м. (крытых — 8 тыс. кв. м.) Парк включит в себя скалодром, ниндзя парк, скейт зону, батуты и экстрим зону.

Весной будет построен новый выезд на объездную дорогу. «Сквозной проезд позволит разгрузить пробку на улице Светлореченская, а также разделит потоки движения к Широкой речке и Чусовскому тракту», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2022 году при поддержке РМК был построен Скейт-парк RCC Extreme — самый крупный на Урале. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. Площадка оборудована снарядами для тренировок и соревнований спортсменов различного уровня в таких дисциплинах, как скейтборд, велосипеды BMX и MTB, трюковые самокаты. Скейт-парк включает секции для прыжков и трюков в воздухе, а также зону с элементами скольжения. Он доступен для свободного посещения в течение всего сезона.

Виталий Красиков

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